В Подмосковье в 2026 году построят 22 социальных объекта по госпрограмме

В 2026 году в Московской области возведут 22 новых социальных объекта, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» в 2026 году в Подмосковье появятся 9 новых образовательных учреждений. Они будут рассчитаны более чем на 6,7 тыс. мест и откроются в 8 округах региона. Все школы и детские сады оснастят современным оборудованием.

В Котельниках к началу учебного года завершат строительство воспитательно-образовательного комплекса со школой на 2,1 тыс. мест и детским садом на 350 мест. В Лосино-Петровском округе и Подольске введут в эксплуатацию два образовательных учреждения на 1,1 тыс. и 580 мест соответственно. Новые детские сады откроются в Люберцах, Сергиево-Посадском округе и Солнечногорске.

Система здравоохранения региона пополнится 6 новыми учреждениями. Среди них — детские поликлиники в Пушкино и Чехове, комплексная поликлиника для взрослых и детей в Одинцовском округе, а также подстанции скорой помощи в Ленинском и Можайском округах.

В сфере спорта планируется строительство 7 объектов в 7 округах. В Лобне, Щелково и поселке Монино появятся бассейны, в Кашире — физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, в Реутове — спорткомплекс «Старт», а также два спортивных объекта в Клину и Луховицах.

Кроме того, завершается реконструкция комплекса зданий для Куровского психоневрологического интерната. До конца года планируется сдать два пожарных депо в Талдомском и Одинцовском округах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.