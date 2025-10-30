сегодня в 14:31

В Подмосковье в 2025–2026 годах планируется капремонт 10 школ искусств

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» на 2025–2026 годы в Подмосковье запланирован капремонт 10 школ искусств, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Среди них:

Наро-Фоминск «Центральная детская школа искусств «Гармони»;

Сергиево — Посадский „Детская музыкальная школа № 4“ в Пересвете;

Серпухов «Детская школа искусств «Синтез», «Детская музыкальная школа им. А. А. Алябьева» в Пущино;

Люберцы «Детская школа искусств № 3» в п. Вуги;

Подольск «Климовская детская музыкальная школа»;

Электросталь «Детская музыкальная школа»;

Одинцовский «Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева».

Основная цель — создание современных, комфортных и безопасных условий для учеников и всех сотрудников сферы культуры.

В ходе работ планируется:

Обновление систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции.

Замена оконных и дверных блоков.

Качественный ремонт учебных классов, концертных залов, коридоров и санузлов.

Оснащение учреждений новой мебелью и современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.