В Подмосковье в 2025–2026 годах планируется капремонт 10 школ искусств
Фото - © МинстройМО
В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» на 2025–2026 годы в Подмосковье запланирован капремонт 10 школ искусств, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.
Среди них:
- Наро-Фоминск «Центральная детская школа искусств «Гармони»;
- Сергиево — Посадский „Детская музыкальная школа № 4“ в Пересвете;
- Серпухов «Детская школа искусств «Синтез», «Детская музыкальная школа им. А. А. Алябьева» в Пущино;
- Люберцы «Детская школа искусств № 3» в п. Вуги;
- Подольск «Климовская детская музыкальная школа»;
- Электросталь «Детская музыкальная школа»;
- Одинцовский «Звенигородская детская музыкальная школа им. С. И. Танеева».
Основная цель — создание современных, комфортных и безопасных условий для учеников и всех сотрудников сферы культуры.
В ходе работ планируется:
- Обновление систем отопления, водоснабжения, электроснабжения и вентиляции.
- Замена оконных и дверных блоков.
- Качественный ремонт учебных классов, концертных залов, коридоров и санузлов.
- Оснащение учреждений новой мебелью и современным оборудованием.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.
«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.