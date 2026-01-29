сегодня в 15:02

В Подмосковье в 2025 году установили 28 сервитутов для строительства инфраструктуры

В Московской области по итогам 2025 года установили 28 публичных сервитутов на земельных участках для прокладки новых линейных объектов в 17 округах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В 2025 году в Подмосковье установили 28 публичных сервитутов на земельных участках. Это позволит ресурсоснабжающим организациям построить новые инженерные коммуникации регионального значения в 17 городских и муниципальных округах.

Министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов отметил, что публичные сервитуты необходимы для государственных и муниципальных нужд, включая прокладку линий электропередач, газопроводов, водоснабжения и связи. По его словам, такие меры способствуют развитию инфраструктуры и улучшению качества жизни жителей.

Сервитуты установили в интересах ПАО «Россети Московский регион» в 10 округах, АО «Мособлгаз» — в 9 округах, АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна» — в 2 округах, ГУП Московской области «Московский областной водоканал» — в Люберцах, ООО «Российские железные дороги» — в Балашихе.

Процедура установления публичного сервитута доступна на портале государственных услуг Московской области. Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы. При положительном решении распоряжение поступит в личный кабинет заявителя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье готовится масштабная программа по трансформации сферы ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций.

«Мы проводим большую работу по трансформации, аудиту ресурсоснабжающих организаций. Мы готовим заметную программу по всему, что касается сервиса, ремонта и обслуживания», — сказал Воробьев.