В Подмосковье в 2025 году построили 84 объекта социальной инфраструктуры

В 2025 году в Московской области ввели в эксплуатацию 84 новых объекта социальной инфраструктуры, включая школы, детские сады, медицинские учреждения и культурные объекты, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В 2025 году в Подмосковье особое внимание уделили строительству новых школ и детских садов. Для жителей региона возвели 28 детских садов и 28 школ, что обеспечило более 6,5 тыс. новых мест для дошкольников и свыше 23 тыс. мест для школьников.

Более половины из 56 образовательных объектов построили за счет внебюджетных средств: 21 детский сад и 14 школ. Среди них — детский сад в жилом комплексе «Ильинские луга» в Красногорске на 350 мест и школа в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедове на 1650 учеников.

Для улучшения медицинской инфраструктуры по госпрограмме и на внебюджетные средства возвели 21 объект здравоохранения. В Ленинском открылась поликлиника на 750 посещений в смену, в Люберцах — на 500, в Котельниках — на 400, а также построены фельдшерско-акушерские пункты в Егорьевске, Клину, Шатуре и Павловском Посаде.

В Бронницах построили физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным залом, а в Мытищах возвели театр драмы и комедии «ФЭСТ».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.