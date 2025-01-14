В Подмосковье устранили самозахват на 4,7 тыс земельных участках в прошлом году

По итогам 2024 года на территории Московской области в результате системной работы муниципального земельного контроля самовольное занятие устранено на 4,7 тыс. земельных участках, на 900 больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

Наибольшие показатели по устранению самозахвата продемонстрировали подмосковные округа Богородский, где нарушение устранено на 247 участках, Орехово-Зуевский (166), Подольск (160), Дмитровский (152) и Домодедово (122).

Самозахват земли — нарушение, которое достаточно часто встречается в практике муниципальных земельных инспекторов. В целях предупреждения и устранения фактов нарушения земельного законодательства инспекторы прежде всего уведомляют граждан или юридических лиц, которые используют земельные участки без надлежаще оформленных правоустанавливающих документов, о признаках самовольного занятия ими земельных участков.

«В информационном письме обязательно указывается, какими способами можно устранить нарушение и сроки. Но хочется отметить, что в большинстве случаев правообладатели земельных участков выражают свою сознательность и принимают меры: либо демонтируют объекты, либо оформляют земельные участки в короткие сроки путем перераспределения. В прошлом году в бюджет городских округов Подмосковья в результате перераспределения земельных участков поступило 222 млн руб. Это только по итогам работы мунземконтроля. А за три последних года в регионе благодаря работе наших инспекторов устранен самозахват на 9,5 тыс. участках», — рассказал замминистра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

На базе ГБУ «БТИ Московской области» организована «горячая линия» для помощи нарушителям, которые самовольно заняли земельный участок. Как и земельные инспекторы, специалисты БТИ также помогут и сопроводят правообладателей вплоть до устранения нарушений и, при необходимости, инициируют внесение изменений в правила землепользования и застройки или генплан.

В прошлом году земельные инспекторы Подмосковья провели обследование 280 тыс. земельных участков площадью более 550 тыс. га. Всего же по итогам деятельности МЗК в 2024 году нарушения земельного законодательства правообладатели устранили на 22,2 тыс. участках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.