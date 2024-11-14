В Подмосковье устранено около 4 тыс самозахватов земельных участков в 2024 году

По итогам работы муниципального земельного контроля за 10 месяцев 2024 года в Московской области устранили 4 039 случаев самовольного занятия земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

Всего же в плане на 2024 год провести работы по устранению самовольно занятых территорий из земель неразграниченной государственной и муниципальной собственности более чем на 5 тыс. участках.

Большая часть собственников исправляет нарушение земельного законодательства, прибегая к процедуре перераспределения. Так, с начала года в бюджет Подмосковья от перераспределения земельных участков поступило 183 млн рублей.

Среди муниципалитетов, наиболее активно занимающихся устранением самозахватов, — Богородский городской округ, где ликвидировали 203 самовольно занятых участка, в Орехово-Зуевском округе самозахват устранен на 153 участках и на территории г. о. Подольск устранено 152 случая.

Устранить нарушение по самозахвату возможно двумя способами: либо при отсутствии каких-либо ограничений воспользоваться услугой Миноблимущества по перераспределению, то есть узаконить «прирезку», либо демонтировать объекты, неправомерно расположенные на чужой территории. Алгоритм действий указывается в памятке, которую сотрудники МЗК направляют правообладателям земельных участков в комплекте с предостережением и информационным письмом.

Процесс устранения нарушения сопровождается специалистами администрации округа вплоть до момента приведения территории земельного участка в надлежащее состояние.

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