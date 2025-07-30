В Подмосковье упростят аренду земель, пострадавших от добычи полезных ископаемых

Мособлдума в целом приняла закон, разрешающий инвесторам брать в аренду нарушенные добычей полезных ископаемых участки без торгов, но при условии их восстановления, передает корреспондент РИАМО.

Согласно принятому закону, в аренду без проведения торгов смогут предоставляться участки, пострадавшие от добычи полезных ископаемых. Это будет возможно в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, включая строительство социальных, культурных и коммунально-бытовых объектов.

Как уточнил первый зампред комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Мособлдумы Александр Орлов, инвестор обязан будет сначала провести мероприятия по восстановлению участка. Эти затраты включат в общую сумму инвестиций.

«Инвестор должен будет привести землю в состояние, соответствующее ее целевому назначению, и только после этого сможет приступить к основному этапу проекта», — пояснил Орлов.

Принятый закон призван активнее вовлекать в хозяйственный оборот земли, нарушенные в результате промышленной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений за год.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.