сегодня в 12:14

В Подмосковье уходы за лесными культурами проведут на площади 11,5 тыс га

Для улучшения показателей лесных культур в 2025 году на площади 11 500 га в Подмосковье планируется провести агротехнический и лесоводственный уходы, сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.

«Лесовосстановление — длительная, многолетняя работа, включающая в себя последовательные этапы, от качественного выполнения каждого из которых напрямую зависит конечный результат», — рассказал председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Предусмотрено проведение лесоводственного ухода путем уничтожения нежелательной древесно-кустарниковой растительности на площади 6 000 га и выполнение агротехнического ухода путем подавления, скашивания травянистой и древесно-кустарниковой растительности — на площади 4 000 га.

Также запланировано проведение агротехнического ухода путем дополнения лесных культур на площади 1 500 га. Дополнение лесных культур — это повторная высадка сеянцев деревьев взамен погибших. Необходимость проведения этого вида работ устанавливается после осенней инвентаризации лесных культур, в ходе которой контролируется качество работ по лесовосстановлению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.