В Подмосковье стартовал капремонт детской музыкальной школы имени Алябьева

сегодня в 16:33

В микрорайоне «В» города Пущино городского округа Серпухов начались работы по капитальному ремонту здания «Детской музыкальной школы имени Александра Александровича Алябьева». Подрядчик вышел на объект, приступил к демонтажам работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета.

Подрядчик выполняет кровельные и фасадные работы в здании музыкальной школы общей площадью более 1,6 тыс. квадратных метров 1978 года постройки. Также строителям предстоит обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехники, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. В рамках контракта закупят новую мебель и учебное оборудование.

Завершить работы по капитальному ремонту планируется в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.