сегодня в 14:26

В Подмосковье создадут цифровую платформу для управления стройками с 2026 года

Правительство Московской области утвердило создание государственной информационной системы «Управление строительной деятельностью», которая объединит все процессы капитального строительства региона в единую цифровую платформу. Новый сервис начнет работу в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Постановление о создании государственной информационной системы «Управление строительной деятельностью» подписано 26 января. Платформа позволит управлять всем жизненным циклом капитального строительства в Подмосковье в цифровом формате.

Ранее процессы согласования, контроля и планирования велись вручную и на бумажных носителях, что приводило к рискам срыва сроков, ошибкам и низкой прозрачности. Внедрение новой системы обеспечит цифровую прозрачность, ускорит согласование документов с недель до дней и повысит качество работ.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский отметил, что запуск платформы станет шагом к цифровой трансформации строительной отрасли региона. Система объединит более 3000 пользователей — государственных заказчиков, подрядчиков и проектировщиков — в едином цифровом пространстве с унифицированными электронными документами.

Доступ к новой платформе строители региона получат в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.