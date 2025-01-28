В Подмосковье состоялось свыше 90 аукционов с 20 по 24 января

За неделю, с 20 января по 24 января 2025 года, в Московской области состоялось 94 аукциона по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Всего в торгах приняло участие 238 претендентов. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 2,5 человека на лот, что повышает шансы участников на победу в аукционе. Основной принцип торгов заключается в том, что победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. А если к торгам будет допущен только один человек, он сможет забрать лот по минимальной стоимости.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.