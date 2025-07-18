В Подмосковье собственников земель с незарегистрированным домом ждут санкции

По новому закону, принятому Госдумой, ставить объекты недвижимости на кадастровый учет и оформлять право собственности необходимо сразу же после завершения строительства. Минмособлимуществом совместно с городскими и муниципальными округами Московской области, в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», проводится работа по выявлению объектов недвижимости, права на которые не зарегистрированы. Объект не зарегистрирован — следует запрет на его эксплуатацию, а также будут применены санкции. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«С 1 марта этого года, согласно новому Федеральному закону, объект нового строительства, именно как объект права, признается существующим с момента государственной регистрации, она обязательна, в противном случае построенная недвижимость не допускается к эксплуатации. Поэтому всем правообладателям мы рекомендуем оформить право собственности на недвижимое имущество. Сделать это можно по упрощенному порядку регистрации в рамках «Дачной амнистии», которая действует до 1 марта 2031 года», — прокомментировал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для регистрации права собственности необходимо всего три документа:

Выписка из ЕГРН на земельный участок (правоустанавливающие документы на землю);

Технический план;

Заявление в Росреестр.

В случае уклонения от регистрации прав, Минмособлимущество оставляет за собой право привлечь муниципальный земельный контроль для проверочных мероприятий, по результатам которых могут быть применены санкции, а именно:

обращение в суд с иском о признании постройки самовольной и ее сносе в порядке ст. 222 Гражданского кодекса РФ.

увеличение кадастровой стоимости земельного участка на стоимость объекта капитально строительства без прав на основании Методических указаний о государственной кадастровой оценке (утверждены Приказом Росреестра от 04.08.2021 №П/0336) и Отчета № 01/2022 «об итогах государственной кадастровой оценки объектов недвижимости Московской области», утвержденного распоряжением Минмособлимущества от 28.11.2022 № 15ВР-2452 и согласованного Росреестром.

По всем возникшим вопросам, связанным с регистрацией недвижимости, можно обратиться по телефону горячей линии ГБУ «БТИ Московской области»: 8 (498) 568-88-88.

При наличии документов, подтверждающих право собственности на все постройки, можно подать обращение в форме электронного документа через интернет-портал министерства имущественных отношений Московской области по ссылке с обязательным указанием кадастрового номера земельного участка и кадастровых номеров объектов недвижимости (если права на них зарегистрированы).

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.

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