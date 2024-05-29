В Подмосковье снесли 13 объектов незаконного строительства

Во исполнение решений суда в регионе под контролем судебных приставов Московской области было снесено 13 объектов незаконного строительства, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Подмосковью.

В Люберецком районном отделе судебных приставов ГУФССП России по Московской области на исполнении находились исполнительные производства об исполнении судебных решений о сносе незаконно возведенных строений. Данные решения были приняты судом по иску администрации г. о. Котельники связи с тем, что указанные сооружения были построены без соответствующих разрешений. Суд обязал собственников осуществить снос самостоятельно. Однако в установленные сроки судебные решения не были исполнены.

В рамках исполнительных производств судебные приставы применили комплекс мер принудительного исполнения: вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. рублей, привлекли должников к административной ответственности по ч.1 ст. 17.15 КоАП РФ, руководители организаций-должников предупреждены об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ.

Наряду с применением принудительных мер велась совместная работа с региональными и местными органами исполнительной власти — ГУРБ Московской области, ГУ МВД России по Московской области, администрация г. о. Котельники. Результатом совместных усилий стало фактическое исполнение судебных решений о сносе 13 объектов незаконного строительства. После освобождения территории от строительного мусора исполнительные производства будут окончены.

Однако должникам-владельцам незаконных строений предстоит возвратить в бюджет расходы на принудительный снос с применением специальной техники.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.