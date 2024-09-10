В Подмосковье самый бюджетный участок на торгах реализовали за 10 тыс рублей

С 2 по 6 сентября 2024 года в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный земельный участок в аренду для индивидуального жилищного строительства площадью 6 соток был реализован в г. о. Шаховская. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе приняло участие всего 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 1 114,52 руб. и составил 10 402,26 руб. в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике Московской области. Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.