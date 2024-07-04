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В Подмосковье реализован на торгах самый бюджетный участок за 32 тыс рублей

С 24 июня по 28 июня 2024 года на торгах был реализован самый бюджетный лот в Талдомском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В аукционе принял участие 1 претендент, в связи с чем размер годовой арендной платы не изменился в ходе торгов и составил 32 603,20 руб./год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Найти доступные к торгам лоты можно на портале ЕАСУЗ. Для участия в торгах достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.