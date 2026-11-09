В Подмосковье реализовали на торгах более 3530 объектов недвижимости

Предприниматели и жители приобрели или арендовали на земельно-имущественных торгах в Подмосковье более 3530 объектов за три квартала 2026 года, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области совместно с ГКУ «Региональный центр торгов» реализовал более 3530 объектов. Среди них — нежилые здания и помещения для бизнеса, участки для коммерческого и частного строительства, машино-места и торговые объекты.

«Предприниматели и жители могут арендовать или купить напрямую у государства различные виды недвижимости, участвуя в земельно-имущественных торгах», — рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Наибольшим спросом пользовались участки для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. С января по сентябрь в собственность передали более 1700 таких лотов, в аренду — более 1300. Самым бюджетным в 2026 году пока стал участок для хранения автотранспорта в Серебряных Прудах: его предоставили в аренду за 1695 руб. в год.

Все объекты представлены на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Виртуальный помощник круглосуточно отвечает на вопросы потенциальных участников.

Аналитику, инструкции по участию в торгах и подборки предложений комитет регулярно публикует в канале «КонкурентИИм: торги и закупки Подмосковья».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.