В Подмосковье развеяли мифы о покупке квартиры с маткапиталом

Материнский капитал — один из самых распространенных способов государственной поддержки семьи, материнства и младенчества. Вокруг использования маткапитала при покупке квартиры существует множество различных заблуждений, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Миф — маткапитал действует только для новостроек. Маткапитал можно потратить на покупку новостроек и вторичного жилья. Выплату можно направить также на покупку, строительство и реконструкцию загородного дома. В этих случаях можно использовать ипотечный кредит — в качестве первого взноса или на оплату основного долга.

С помощью маткапитала нельзя купить нежилую или коммерческую недвижимость. Также сертификат нельзя потратить на покупку земельного участка и ремонт жилья.

Миф — нужно использовать всю сумму маткапитала. Маткапитал можно разделить на части и распоряжаться им одновременно по нескольким направлениям. Одну часть сертификата можно направить на оплату образования ребенка (включая детский сад), а вторую — на покупку квартиры или оплату ипотеки. Соотношение таких частей может быть любым.

Миф — при продаже квартиры выплату можно вернуть. При продаже недвижимости, купленной с маткапиталом необходимо соблюдать определенные условия. Наделить долями всех несовершеннолетних детей, получить согласие на сделку органов опеки и попечительства. Затем недвижимость можно продавать, а уже в новом жилье выделить детские доли.

Миф — нельзя сдавать квартиру, купленную на маткапитал. Нет прямого запрета на сдачу жилых помещений, приобретенных на маткапитал. Существуют некоторые ограничения. Например, согласие всех собственников, органов опеки и попечительства (так как квартира куплена за маткапитал, а один из собственников — ребенок).

Миф — при использовании маткапитала нельзя получить налоговый вычет. При использовании маткапитала при покупке недвижимости можно воспользоваться налоговым вычетом. От стоимости объекта высчитают сумму материнского капитала. Налоговая льгота не предоставляется, если жилая недвижимость была полностью куплена на средства маткапитала.

Миф — детские доли выделяются на усмотрение родителей. Выделение доли — обязательное условие при приобретении жилья с помощью средств маткапитала. Она должна быть у ребенка в приобретаемой недвижимости.

Сроки выделения долей детям (в том числе совершеннолетним) зависит от способа приобретения недвижимости: если квартира приобретается за счет маткапитала и ипотеки — доли выделяются после погашения кредита и снятия обременения с недвижимости; если квартира приобретается за счет средств маткапитала и собственных средств родителей — доли выделяются после покупки.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.