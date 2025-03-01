В Подмосковье разъяснили, как оформить земли общего пользования в СНТ

Оформление земель общего пользования (ЗОП) в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ) — это важный процесс, который позволяет официально закрепить права на такие объекты, как дороги, проезды, парковочные места, детские площадки и другие территории, используемые всеми членами СНТ, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Для начала необходимо проверить правоустанавливающие документы на этот участок земли, так как раньше земля могла быть передана на праве постоянного бессрочного пользования или в собственность.

Чтобы правильно оформить ЗОП, нужно собрать пакет документов, включая кадастровый план территории, устав СНТ, протоколы общих собраний и другие необходимые документы.

Важное уточнение, что решение об оформлении должно приниматься всеми членами СНТ коллективно. А еще потребуется обратиться в БТИ Московской области для получения актуальных технических документов, таких как межевой план, которые помогут точно установить границы территории.

Стоит помнить, что все действия должны соответствовать действующему законодательству, в частности Федеральному закону № 217-ФЗ, который регулирует вопросы управления землями общего пользования в СНТ.

Если хотите избежать сложностей при оформлении, стоит обращаться за помощью в БТИ Московской области, которые предоставят все необходимые документы для успешного завершения процесса, а с услугой «под ключ» можно передать все заботы по оформлению документов профессионалам и получить готовые результаты точно в срок.

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