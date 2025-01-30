В Подмосковье разъяснили, для чего нужна оценка недвижимости

Оценка недвижимости — это не произвольная сумма, а детальный анализ объекта недвижимости с помощью квалифицированного специалиста БТИ Московской области для определения его рыночной стоимости.

Без профессиональной оценки недвижимости можно столкнуться с рядом проблем:

банки требуют точную оценку, чтобы установить рыночную стоимость объекта. Согласно Федеральному закону № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», оценка обязательна для указания в закладной и договоре ипотеки.

страховые компании нуждаются в корректной оценке, чтобы определить страховую сумму. Оценка позволяет точно определить страховую сумму, обеспечивая защиту вашего имущества.

Эксперты БТИ Московской области попросят следующие документы для проведения оценки недвижимости:

удостоверение личности — паспорт заказчика, если вы подаете как физическое лицо, или карточка организации с указанием реквизитов, если вы подаете как юридическое лицо;

выписка из ЕГРН. Ее можно заказать через портал Госуслуги в личном кабинете или на сайте Росреестра Московской области;

технический паспорт объекта — документ, содержащий подробные сведения о недвижимости, включая материалы постройки и информацию о правах на объект. Заказать его можно на сайте БТИ.

Можно заказать оценку недвижимости в БТИ Московской области, оставив заявку на сайте или связавшись по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88. Специалисты предоставят всю необходимую информацию о стоимости работ и ответят на все вопросы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.