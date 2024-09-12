В Подмосковье рассказали, почему важно оформить возникшее право на недвижимость

Три года назад федеральный закон наделил органы исполнительной власти и местного самоуправления полномочиями по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них в Росреестр. Право собственности, возникшее до 31.01.1998 года, считается юридически действительным и при отсутствии его государственной регистрации в ЕГРН, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Регистрация такого права необязательна, она по желанию, но если собственник вдруг захочет подарить или продать такой объект недвижимости, ему необходимо зарегистрировать на него свое право.

Ранее возникшие права на объекты недвижимости — это права на ранее учтенные объекты недвижимости, которые возникли и правоустанавливающие документы на них оформлены до дня вступления в силу Федерального закона № 122-ФЗ (до 31.01.1998).

Ранее учтенными объектами недвижимости считаются объекты:

в отношении которых осуществлен технический учет или государственный учет, в том числе осуществленный в установленном до дня вступления в силу Федерального закона № 221-ФЗ (до 01.03.2008) порядке

в отношении которых такой учет не осуществлен, но права на них зарегистрированы в ЕГРН и не прекращены и которым присвоены были условные номера в порядке, установленном в соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ .

Новый закон позволяет:

установить актуальные и достоверные сведения о правообладателях ранее учтенных объектов недвижимости

защитить права и имущественные интересы, в том числе связанные с согласованием границ смежных земельных участков - исключить из ЕГРН неактуальные сведения о прекративших существование ранее учтенных объектах недвижимости на основании акта осмотра, подготовленного самим органом местного самоуправления

Регистрировать ранее возникшее право необходимо:

при регистрации перехода права собственности (купля-продажа, дарение, мена)

ограничения прав или обременения объекта недвижимости

для заключения договоров на обеспечение объектов тепловой, электрической энергией, газом, для получения услуг связи, для страхования объектов

для подачи заявления о невозможности государственной регистрации права без личного участия правообладателя

Заявление на государственную регистрацию права собственности и документы можно подать в любой МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие наличие ранее возникшего права (подлинник). Регистрация ранее возникшего права на объект недвижимости проводится без уплаты государственной пошлины

Проверить наличие сведений об объекте недвижимости в ЕГРН собственники могут самостоятельно. В этом им может помочь портал Росреестра. Самый простой вариант — сделать онлайн-запрос. Для этого достаточно обратиться к электронному сервису «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра.

Чтобы получить более подробные сведения, необходимо заказать выписку с помощью сервиса Росреестра, единого портала государственных и муниципальных услуг или на сайте федеральной кадастровой палаты.

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