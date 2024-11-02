В Подмосковье рассказали о применении льготных налоговых ставок на участки

Земельный налог взимается с собственников земельных участков за право пользования землей. В Подмосковье разъяснили, в каком случае с владельцев участков могут взимать повышенные налоги, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Льготная ставка в размере 0,3% от кадастровой стоимости, согласно ст. 394 Налогового Кодекса РФ, предусмотрена для:

земельных участков, приобретенных для ИЖС, садоводства, огородничества, дачного строительства, дачного хозяйства и личного подсобного хозяйства;

земельных участков, отнесенных к землям сельхозназначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства.

Действует такая пониженная ставка при условии, если перечисленные земельные участки НЕ используются в предпринимательской деятельности (в том числе для массовой перепродажи в целях извлечения прибыли), а в отношении земель сельскохозяйственного назначения — используются непосредственно по прямому назначению.

В противном случае, если нарушение нецелевого использования зафиксировали земельные инспекторы в ходе обследования, — ставка земельного налога увеличится в 5 раз и достигнет уже 1,5% от кадастровой стоимости.

Обращаем внимание, если вам повысили налоговую ставку по вышеуказанным основаниям, а после чего вы устранили нарушение, об этом в обязательном порядке необходимо уведомить администрацию городского округа, а именно отдел муниципального земельного контроля.

Сотрудники МЗК проведут выездное обследование вашего земельного участка и, как только убедятся в устранении нарушения, проинформируют об этом налоговые органы. После чего ставка земельного налога снова станет льготной и составит 0,3% от кадастровой стоимости.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.