В Подмосковье рассказали о последствиях нарушения земельного законодательства

В рамках прямого эфира На Радио 1 «Главные новости Подмосковья», представитель Управления рассказала об изменениях в земельном законодательстве, о повышении налога на земли в случае использования земель по нецелевому назначению, о внесении записей в ЕГРН о контрольных (надзорных) мероприятиях, о видах нарушений, возможности получения информации об объявленном предостережении о недопустимости нарушений обязательных требований и направлении заявлений на консультирование и проведение профилактического визита посредством портала Госуслуг.

Также эксперт напомнила, что собственники, землепользователи земельных участков должны соблюдать обязательные требования к использованию и охране объектов земельных отношений, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность.

С записью радиоэфира можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.