В Подмосковье рассказали, как улучшить жилищные условия при помощи маткапитала

На материнский капитал можно: приобрести готовую квартиру или дом; построить и реконструировать дом, а если уже сделали это — компенсировать затраты; внести плату по договору участия в долевом строительстве; уплатить первый взнос по ипотеке или кредиту на покупку или строительство жилья; погасить ипотеку или заем на покупку или строительство жилья; уплатить вступительный или паевой взнос в фонд кооператива.

Воспользоваться капиталом можно, когда ребенку исполнится 3 года или сразу после рождения малыша, если хотите погасить ипотеку или внести по ней первоначальный взнос.

Подать заявление можно в отделении Соцфонда России или через сайт СФР; в отделении МФЦ; через кредитную организацию или единый институт развития в жилищной сфере. Сделать это можно онлайн — на портале госуслуг.

Понадобятся следующие документы: паспорт владельца сертификата; паспорт и доверенность его представителя.

При написании заявления необходимо указать дополнительные сведения — например, из договора купли-продажи или о разрешении строительства. Точный список можно найти на сайте Социального фонда России: sfr.gov.ru. На рассмотрение заявки у Соцфонда уйдет до 10 дней. Выплату произведут в течение 5 дней со дня одобрения заявления.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.