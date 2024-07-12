В Подмосковье рассказали, как получить налоговый вычет при покупке жилья

Налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или уменьшение налогооблагаемой базы при покупке жилья. Вычет могут получать граждане, которые уплачивают подоходный налог по ставке 13%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Сумму налогового вычета через работодателя можно получить в том же году, когда были оплачены услуги, дающие право на вычет.

Порядок получения вычета будет следующим: нужно подать заявление на вычет с подтверждающими документами; получить уведомление от налоговой о праве на вычет (до 30 дней); подать работодателю заявление на получения вычета; получить вычет с ближайшей зарплатой.

При получении через налоговый вычет можно получить за один раз в полном объеме, но только по окончании года, в который возникло право на него. Также необходимо, чтобы наступил следующий год с даты покупки.

Надо будет пройти через несколько этапов: подать заявление на вычет, декларацию 3-НДФЛ и подтверждающие документы в налоговую; пройти камеральную проверку (до 3 месяцев); получить перечисление вычета (до 15 дней).

При получении в упрощенном порядке нужно: подписать предзаполненное заявление на вычет в Личном кабинете; пройти камеральную проверку (до 30 дней); перечислить вычет (до 15 дней).

Упрощенный порядок работает по имущественным и инвестиционным налоговым вычетам. Он позволяет получить вычеты в конце года, в который возникли расходы. Этот порядок распространяется на имущественные вычеты (с покупки жилья или процентов по ипотеке) и на инвестиционный вычет с пополнения ИИС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.