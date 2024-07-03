В Подмосковье рассказали, как переоформить или передать права на квартиру

Переоформить права на квартиру можно несколькими способами: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет особенности. Жителям Подмосковья рассказали о ключевых этапах переоформления недвижимости и порядке действий для отказа от права собственности, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Существует несколько способов переоформить квартиру.

Купля-продажа — сделка предполагает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в ЕГРН (через Росреестр) и передачу денежных средств.

Дарение — для родственников не облагается налогом, в остальных случаях одаряемому нужно заплатить государству 13% от стоимости квартиры.

Рента — способ подходит желающим получить пожизненное либо постоянное содержание взамен передаваемой квартиры.

Наследование — недвижимость перейдет к новому владельцу только после смерти наследодателя. Вместе с жильём наследуются и все долговые обязательства.

Для переоформления квартиры необходимо: заключить договор купли-продажи, дарения или ренты; оплатить госпошлину; подать заявления на регистрацию в Росреестр; подать документы в Росреестр; получить новую выписку из ЕГРН; завершить расчеты.

Чтобы отказаться от квартиры, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и при положительном решении поставит объект на учет в качестве бесхозяйного. По истечении года с момента постановки недвижимости на такой учет орган сможет оформить право собственности на данный объект в Росреестре.

Пока объект находится на учете в качестве бесхозяйного, собственник обязан: оплачивать налоги; оплачивать жилищно-коммунальные услуги; ухаживать за имуществом и содержать его; нести ответственность за объект.

Если владелец все же хочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, он должен обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.