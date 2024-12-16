В Подмосковье рассказали, что нужно знать о налоге с продажи недвижимости

При продаже недвижимости необходимо заплатить налог. Размер налога для физлиц стандартный — 13%, но он платится не со всей суммы, вырученной от продажи, а с разницы между стоимостью покупки и продажи. Жителям Подмосковья объяснили, в каких случаях и сколько придется заплатить, кто имеет льготы по налогу, в каких случаях его не нужно платить и другие нюансы, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В каких случаях платят налог

При продаже недвижимости владельцы платят налог с полученного дохода (НДФЛ). Объект должен находиться в собственности меньше минимального срока владения — 5 лет. Если собственность получена в подарок, унаследована или приобретена по договору ренты, то срок сокращается до 3 лет. Его отсчитывают с момента регистрации в ЕГРН (выписку можно получить на «Госулугах»).

Если все сроки вышли, то налог платить не нужно.

Единственное жилье

Если в собственности у человека находится одно помещение, оно признается единственным. В таком случае минимальный срок владения составит 3 года. При этом не учитывается жилье, которое было приобретено в течение 90 дней до продажи прежнего.

Особые условия для семей с детьми

Семьи с детьми освобождаются от уплаты налогов с продажи при следующих условиях:

есть двое и более детей, не достигших 18 лет;

нужно приобрести новое жилье в течение того же года или до 30 апреля следующего года;

новое жилье должно быть больше по площади, или кадастровая стоимость выше;

кадастровая стоимость не должна превышать 50 млн рублей.

Совместная собственность супругов: нюансы

Статус «единственного» жилья определяется отдельно для каждого из супругов. Учитывается не только совместное имущество, но и недвижимость, которая находится в личной собственности. Следовательно, налог рассчитывается индивидуально.

Расчет суммы

Налог необходимо заплатить по ставке 13% от суммы, указанной в договоре купли-продажи.

Рассчитать его можно по следующей схеме: стоимость недвижимости * 0,13 = сумма налога.

Как уменьшить налог

Воспользоваться налоговым вычетом. Он позволяет уменьшить сумму, с которой уплачивается налог, на 1 млн рублей при продаже квартир, комнат, домов, садовых домов и земельных участков или на 250 тыс. рублей при продаже нежилых помещений.

Так, при продаже унаследованной квартиры за 3 млн рублей можно заплатить налог по ставке 13% с 2 млн рублей, если приложить заявку на оформление вычета к своей налоговой декларации.

При покупке квартиры можно учесть расходы на покупку и снизить налог. Например, если купили квартиру за 2 млн рублей, но спустя год продали ее за 3 млн, то при подтверждении покупки можно снизить налоговую базу с 3 млн до 1 млн рублей, заплатив 130 тыс. вместо 390 тыс.

Подача документов

Шаг 1. Собрать необходимые документы:

паспорт;

договори купли-продажи;

расписка (денежная выписка), подтверждающая перевод;

выписка из ЕГРН.

Шаг 2. Подать налоговую декларацию 3-НДФЛ в налоговую службу по месту жительства или в личном кабинете налогоплательщика. Подать ее нужно до 30 апреля следующего года.

Шаг 3. После проверки документов начислят налог. Оплатить его нужно до 15 июля через любой банк или с помощью личного кабинета налогоплательщика.

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