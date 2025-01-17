В Подмосковье провели 38,2 тыс профилактических мероприятий в 2024 году

В Московской области в прошлом году было проведено 3,8 тыс. проверок. Это на 14% меньше, чем в 2023 году. Больше всего проверок провели Главгосстройнадзор Московской области — 2,6 тыс. и министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору — 700. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Также за год в Подмосковье было проведено 38,2 тыс. профилактических мероприятий. Контролируемым лицам выдано более 33,4 тыс. предостережений о недопустимости нарушения требований.

Надзорными органами проведено более 4,8 тыс. профвизитов, на которые предприниматели записывались при помощи «Комплексного сервиса для бизнеса» на региональном портале госуслуг.

«Комплексный сервис для бизнеса» был запущен в мае 2022 года Главгосстройнадзором Московской области. Сервис позволяет предпринимателям выбирать удобную дату и время проведения профилактического мероприятия и направить заявку в надзорный орган. Сегодня «Комплексный сервис для бизнеса» объединяет 13 региональных ведомств и 57 органов местного самоуправления Московской области по 44 видам контроля, включая 8 федеральных, 30 региональных и 6 муниципальных.

В личном кабинете на РПГУ для заявителя доступны 35 форм документов для бизнеса и контрольно-надзорных органов: уведомления, ходатайства, извещения, акты, предписания и протокол. С момента запуска сервиса было отправлено более 300 тыс. документов. А срок подготовки процессуальных документов сократился с 30 до 5 минут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.