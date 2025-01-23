В Подмосковье проведено более 438 тыс регистраций недвижимости в 2024 году

Регистрация бытовой недвижимости является одним из приоритетных направлений деятельности управления. По итогам 2024 года управлением Росреестра по Московской области проведены учетно-регистрационные действия в отношении 438 631 объекта бытовой недвижимости (по заявлениям, поданным в электронном виде), сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Бытовая недвижимость — это значимая составляющая экономического и социального развития каждого региона. К ней относятся многоквартирные дома, жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома, индивидуальные гаражи, хозяйственные постройки, объекты вспомогательного использования, расположенные на земельных участках с видом разрешенного использования для личного подсобного хозяйства, ведения садоводства для собственных нужд, индивидуального жилищного строительства, строительства гражданами гаражей для собственных нужд.

«На территории региона создаются комфортные условия для граждан и бизнеса, оптимизируется процесс предоставления услуг по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав, повышается качество оказания государственных услуг Росреестра, формируется полный и точный реестр объектов недвижимости, создаются новые цифровые сервисы для развития региона и защиты имущественных прав граждан», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав управления Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.