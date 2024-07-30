В Подмосковье проведено 95 аукционов с 22 по 26 июля

За неделю с 22 июля по 26 июля 2024 года в Московской области состоялось 95 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Всего в торгах приняли участие 274 претендента. Среднее количество участников на конкурентных процедурах составило 5,5 тыс. человек на лот.

Более детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, можно на едином портале торгов.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.