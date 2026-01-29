В Подмосковье проходят встречи по переводу одноэтажных домов в блокированную застройку

В муниципалитетах Подмосковья стартовали встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов по вопросам перевода жилья в статус блокированной жилой застройки, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В муниципалитетах Московской области начались встречи с жителями одноэтажных многоквартирных домов. На встречах представители муниципалитетов и министерства строительного комплекса региона разъясняют преимущества перевода жилья в статус блокированной жилой застройки.

Первые мероприятия прошли 27 января в Зарайске, а 28 января — в Рузском округе и микрорайоне Белые столбы Домодедова. Жители обсуждают вопросы оформления земли в собственность, легализации построек и возможности нового строительства на своих участках.

Перевод дома в статус блокированной застройки позволяет каждому владельцу получить отдельный вход, автономные коммуникации и оформить земельный участок в собственность. Для получения подробной информации и начала процедуры жителям необходимо посетить встречи в своем округе. Тем, кто завершит оформление до 1 сентября 2026 года, предоставляется льготная ставка госпошлины — 3 % от кадастровой стоимости объекта. График встреч доступен по ссылке.

Как ранее сообщал глава региона Андрей Воробьев,в настоящее время жителям региона необходимо объяснять и разъяснять важность реализации программы реновации жилфонда.

«Особенность, нюанс, который я хочу подчеркнуть в этой работе — разговор с людьми, которые живут уже в городе. Объяснение, что и как будет меняться, где и как будет построен дом», — сказал Воробьев.