В Подмосковье продают 13 тыс га земли для сельского хозяйства

На рынок выставлен земельный банк в Московской области общей стоимостью 5,2 млрд рублей. Портфель, принадлежащий девелоперу Ingrad, включает 13 тыс. га в 25-105 км от Москвы, в основном — земли сельскохозяйственного назначения, пригодные для овощеводства и животноводства. Часть из них уже арендуется действующими хозяйствами, поставляющими продукцию в крупные федеральные сети. Об этом стало известно на ежегодной конференции «Агротренды России 2026», прошедшей в Москве.

Отдельные участки в северном направлении Подмосковья перепрофилированы для добычи полезных ископаемых. Средняя стоимость гектара сельхозугодий составляет 220 тыс. рублей, территории с лесом оцениваются в 350 тыс. рублей, а с песчаными карьерами — в 2,9 млн рублей за гектар. Общие запасы сырья на предлагаемых землях оцениваются в 550 тыс. куб. леса и 48 млн куб. песка и щебня.

Потенциальными инвесторами рассматриваются крупные агрохолдинги и производители, а также компании, заинтересованные в развитии агротуристических проектов: глэмпингов, конных комплексов, тематических ферм.

«Мы предлагаем разные сценарии освоения земель, и по спросу видим, насколько разнообразны цели наших клиентов: от создания собственного производства с пастбищами и складами до особенно востребованных сегодня туристических агропроектов. Часть наших участков обладает запасами леса и песка. Это раскрывает дополнительные возможности по получению прибыли. Например, недавно мы закрыли сделку по продаже участка с песком — он будет использован при строительстве новой высокоскоростной железнодорожной магистрали „Москва — Санкт-Петербург“», — отметил представитель компании-девелопера на отраслевой конференции.

После отработки карьеров эти земли могут быть рекультивированы и возвращены в сельскохозяйственный оборот или использованы для рекреационных целей.