В Подмосковье приступили к надлежащему использованию на 48,3 тыс участках

На территории Московской области контроль за надлежащим использованием земельных участков и выявлением фактов неиспользования земель осуществляет муниципальный земельный контроль городских и муниципальных округов. По результатам деятельности МЗК на территории региона за три последних года приступили к надлежащему использованию собственники и арендаторы на 48,3 тыс. земельных участках, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

«К примерам ненадлежащего использования относится отсутствие признаков ведения строительных работ, разрешения на строительство, зарастание бурьяном, в том числе борщевиком, наличие бытового и другого мусора на земельном участке, предназначенном для индивидуального жилищного строительства, а также использование участка не в соответствии с его видом разрешенного использования. Все это нарушение требований действующего земельного законодательства», — уточнил заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

Замминистра отметил, что несмотря на то, что с 2022 года в регионе введен мораторий на все виды проверок госструктур, в том числе в сфере земельно-имущественной сферы, и работа муниципальных земельных инспекторов построена преимущественно на профилактике, такой формат демонстрирует свою результативность.

«По статистике, в 2022 году в Подмосковье приступили к надлежащему использованию правообладатели на 10,8 тыс. участках, годом позже — уже на 15,3 тыс., а в прошлом году на 22,2 тыс. Вывод очевиден: профилактические меры, большая информационная кампания, систематические консультации — эффективны», — подчеркнул Геннадий Герасимов.

В Минимуществе также напомнили, что Росреестром разработан закон, который обяжет собственников земельных участков в населенных пунктах, а также владельцев садов и огородов в течение трех лет с момента приобретения подготовить участок к использованию — то есть освоить его. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.