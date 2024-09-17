В Подмосковье при перераспределении земельного участка адрес можно присвоить сразу

Перераспределением земельного участка называют случаи, когда к существующему земельному участку присоединяют бесхозный клочок земли. К данной процедуре прибегают жители Московской области и инвесторы в случаях, когда необходимо увеличить площадь своего исходного земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Для перераспределения своего земельного актива заявитель обращается за соответствующей услугой на РПГУ МО, после чего регистрирует право собственности на вновь образованный участок в Росреестре.

Адрес указывается в документах уже на этапе получения услуги по перераспределению земельного участка и сразу отражается в ЕГРН. Обращаем также внимание, что в оптимизированной услуге доступна возможность подписания соглашения о перераспределении электронной цифровой подписью с помощью разработанного Минцифры России мобильного приложения «Госключ», без посещения МФЦ или ведомства.

В Мособлархитектуре уточнили, что услуга по присвоению или аннулированию адреса объекта на территории Московской области доступна по ссылке.

В рамках рассмотрения заявления принимается решение о присвоении или аннулировании адреса объекта адресации. Результат услуги вносится в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС), из которой далее передается в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.