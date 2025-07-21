В Подмосковье прекращена деятельность 14 незаконных шиномонтажей

В Московской области муниципальные земельные инспекторы в ходе обследования выявили 1 150 участков с расположенными на них шиномонтажами. На 373 земельных участках были зафиксированы нарушения земельного законодательства — шиномонтажи возведены на землях, не предназначенных для этих целей, согласно виду разрешенного использования. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Статистика показывает, что в большинстве случаев правообладатели открывают услуги шиномонтажа на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, что категорически неприемлемо. На сегодняшний день незаконный сервис шиномонтажа прекращен на 14 участках, и по трем участкам собственники привели вид разрешенного использования в соответствии с фактической деятельностью», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Шиномонтажи закрыты на территории следующих городских и муниципальных округов: Рузский — 3, Домодедово — 2, Щелково — 2, в Люберцах, Химках, Балашихе, Егорьевске, Павлово-Посадском, Кашире и Раменском — по одному в каждом округе.

Один из примеров — незаконная деятельность шиномонтажа и автосервиса в поселке Тучково, на ул. Мира. Вид разрешенного использования у участка — «для строительства гаража». После соответствующей проверки инспекторы МЗК собственнику выдали предостережение, и параллельно была увеличена кадастровая стоимость участка. Но только после обращения в суд шиномонтаж и автосервис были закрыты.

По словам главы ведомства, в Подмосковье в рамках муниципального земельного контроля будут дополнительно проверены еще более 2 тыс. земельных участков с признаками нецелевого использования, а именно: размещения шиномонтажей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.

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