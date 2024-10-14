В Подмосковье поступило 164 тыс заявлений на регистрацию недвижимости в сентябре

На территории Московской области за сентябрь 2024 года в областной Росреестр на учетно-регистрационные действия поступило около 164 тысяч заявлений в отношении объектов недвижимости, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Из них по количеству зарегистрированных объектов недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий поступило около 18 тысяч заявлений.

На регистрацию ипотеки подано более 10 тысяч заявлений, из которых около 94% — в электронном виде.

На регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) в ведомство поступило более 4 тысяч заявлений, из которых более 96% — в электронном виде.

«Управление и правительство Московской области на постоянной основе проводят совместную работу по совершенствованию процесса предоставления государственных услуг Росреестра и повышению качества и доступности учетно-регистрационных процедур на территории региона. Росреестр — открытая служба, которая ориентируется на интересы заявителей. Управление уделяет особое внимание повышению доли электронных услуг Росреестра, чтосущественно сокращает время оформления документов для обеспечения комфортных условий для граждан», — отметила начальник отдела организации и контроля Управления Ольга Козлова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.