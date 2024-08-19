В Подмосковье построят производство огнезащитных материалов на земле за 1 рубль

Производитель лакокрасочных и огнезащитных материалов «ПК «ЕВРАТОН» присоединился к региональной программе «Земля за 1 рубль». Компания построит в Воскресенске на льготных условиях завод полного цикла по выпуску лакокрасочной продукции разных видов: алкидных эмалей, акриловых, эпоксидных и полиуретановых покрытий, а также огнезащитных и наливных полов на базе современного российского сырья. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания получила участок по программе льготной аренды «Земля за 1 рубль» для реализации импортозамещающего проекта. Объем инвестиций в строительство производственного комплекса превысит 46 млн рублей. Запуск производства намечен на 2027 год. На предприятии создадут около 20 рабочих мест. Ежегодно планируется выпускать от 1 200 до 2 400 тонн лакокрасочной продукции», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Производство лакокрасочных и огнезащитных материалов, используемых в промышленном и гражданском строительстве для защиты металлических и других конструкций от коррозии и огня, позволит заменить иностранные аналоги.

«Программа по антикризисным мерам поддержки призвана заместить потребность продукции ушедших западных производителей и создать свой отечественный продукт. Компания «ПК «ЕВРАТОН» новая и преследует именно эту цель. Уже есть свой бренд лакокрасочных материалов, сейчас продукция выпускается на контрактном производстве, а предоставленный участок площадью 7 га позволит построить свой производственный комплекс», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

По словам директора «ПК «ЕВРАТОН» Александра Буланова, с прошлого года отмечается повышенный спрос на металлоконструкции. Но санкции ограничили импорт красок и компонентов для их производства внутри страны.

«При строительстве нужны качественные покрытия с защитой от коррозии и огня. Мы планируем выпускать такие краски. В месяц будем производить от 100 до 200 тонн лакокрасочной продукции, что позволит окрасить и защитить от коррозии от 6 до 12 тыс. тонн металлоконструкций. Данное количество продукции может удовлетворить потребность от 20 до 40 заводов», — отметил Александр Буланов.

Компания «ПК «ЕВРАТОН» создана в 2023 году для производства лакокрасочных и огнезащитных материалов. Сейчас компания проектирует конструкторскую документацию для заводов металлоконструкций, частично комплектует объекты строительства, производит, поставляет и наносит лакокрасочные и огнезащитные материалы.

Подобрать земельный участок, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», для реализации инвестпроекта и подать заявку на его получение можно на созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта инвесткарте Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в Московской области стараются уделять много времени и сил тому, чтобы ускорить для бизнеса все процессы, начиная от строительства и заканчивая получением льгот.