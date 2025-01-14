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В Подмосковье построят первый соцобъект в РФ с применением технологии 3D-печати

Уже с 2022 года специалисты концерна «КРОСТ» принимают активное участие в национальном проекте «Здравоохранение», но строительство фельдшерского здравпункта при помощи 3D-принтера будет реализовано впервые. Фельдшерский здравпункт появится в деревне Дубки Одинцовского округа. Объект общей площадью 100 кв. метров сможет принять более 1 тыс. жителей поселка и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

На данный момент специалистами завершено бетонирование фундамента и начат процесс 3D-печати стен.

Строительная готовность объекта на сегодняшний день составляет 20%.

Ранее строительство социальных объектов велось по инновационной системе индустриальных технологий высокоскоростного строительства, разработанной на научно-производственной базе «КРОСТ», которая применяется и сейчас, наряду с 3D-печатью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.