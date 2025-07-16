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В Подмосковье построят 12 новых школ в 2025 году

Новые общеобразовательные школы появятся в городских округах: Бронницы, Домодедово, Клин, Ленинский, Мытищи, Одинцовский, Реутов и Подольск. Новые образовательные учреждения позволят в значительной степени снизить нагрузку с существующих школ и ликвидировать вторую смену, сообщает пресс-служба Главстройнадзора Подмосковья.

При этом в Люберцах стартовало строительство сразу двух таких объектов — на 1 100 мест каждая.

В Подольске также начали возводить 2 школы: общеобразовательную школу на 1 100 мест строят на улице Садовой, а на улице Народной — пристройку на 580 учеников к СОШ № 16.

Все школы строятся по стандарту Московской области. В зданиях обязательно предусмотрены просторные столовые с пищеблоками, спортивные и актовые залы, современные информационно-библиотечные центры.

Новые школы полностью адаптированы для посещения маломобильными группами населения, в каждом проекте предусмотрена реализация «доступной среды»: пандусы, широкие дверные проемы, оборудованные туалетные кабинки, тактильные знаки и т. д.

Возведение каждого образовательного объекта ведется под надзором инспектором Главгосстройнадзора Московской области, который проводит все необходимые проверки и при необходимости привлекает специализированную лабораторию — для контроля качества используемых материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.