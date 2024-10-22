В Подмосковье построили новый цех завода по производству спецтехники

Специалисты подведомственному Главгосстройнадзору Подмосковья ГБУ МО «СтройЭксперт» провели оценку соответствия построенного в Электростали цеха. Здание возвели за год, сообщает пресс-служба ведомства.

Площадь двухэтажного объекта — почти 1,5 квадратных метров. Здесь установят гибочное оборудование и штамповочные прессы, на которых будут выпускать заготовки для последующего изготовления и сборки кузовов спецтехники. Ожидается, что в цеху будут производить до 180 тыс. тонн подготовленных заготовок. Работать здесь будут 14 человек.

В качестве сырья производитель будет использовать металлические листы. Застройщик — завод «ТК ЛИФТ» специализируется на выпуске автомобилей с крюковыми установками «мультифит», мусоровозов, ломовозов, бункеровозов, прицепов и полуприцепов. Продукция предприятия поставляется в крупные металлургические, деревообрабатывающие, мясоперерабатывающие компании, операторам по обращению с отходами и в другие организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.