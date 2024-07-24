В Подмосковье построили крупную инвестиционную школу для 1 735 учеников

К 1 сентября откроется самая большая инвестиционная школа в Мытищах — в ЖК «Новое Медведково» для 1 735 учеников. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод соцобъекта в эксплуатацию. Школа построена в рамках комплексного развития территории за счет за счет внебюджетных источников финансирования, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь здания — более 21 тыс. кв. метров. Крыло для старших классов высотой в 4 этажа, для младших — 3. Новая современная школа оборудована всем необходимым для обучения и комфортного пребывания. Предусмотрено четыре спортивных зала, хореографическая студия, библиотека, большая столовая. На прилегающей территории размещены футбольное поле, беговая дорожка, баскетбольная площадка, благоустроенные площадки для подвижных игр.

«Новое Медведково» — жилой квартал комфорт-класса, расположенный в северо-западной части Мытищ, рядом с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. В настоящее время построен и введен в эксплуатацию 31 корпус из 37 запланированных. В ЖК уже открыты лингвистическая гимназия на 768 учеников, два детских сада для 400 малышей. Завершается строительство еще одного дошкольного учреждения на 260 мест.

«В Подмосковье уже работают три школы, построенные Группой компаний «Инград», в которые ходят около 4 тысяч учеников. Этим летом мы ввели в эксплуатацию крупнейшую школу в Мытищах и продолжаем активное строительство еще двух школ — в Одинцове и Пушкине. Новые образовательные объекты запланированы практически во всех наших кварталах в Московском регионе. Речь идет о строительстве порядка 10 школ в ближайшие несколько лет», — отметил генеральный директор Группы компаний «Инград» Павел Шевчук.

К 1 сентября в Подмосковье в 2024 году планируется открыть 13 инвестиционных школ. Застройщики возводят их за счет внебюджетных источников финансирования вместе с жилыми кварталами, обеспечивая тем самым комплексное и сбалансированное развитие территорий. Такой градостроительный подход Московской области дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.