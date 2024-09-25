В Подмосковье поставили на кадастровый учет 10 многоквартирных домов за август

В Подмосковье за август 2024 года на кадастр поставили 10 многоквартирных домов — на 4 064 квартиры. Оперативно поставить объекты на кадастровый учет стало возможным благодаря работе Министерства жилищной политики Московской области и Управления Росреестра, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая площадь жилого фонда, поставленного на кадастр — более 237 тыс. кв. метров. Это обеспечит жильем более 5 тысяч семей в Московской области.

Объекты недвижимости находятся в городских округах:

Балашиха — 4 МКД;

Лыткарино — 1 МКД;

Люберцы — 1 МКД;

Мытищи — 1 МКД;

Наро-Фоминском округе — 1 МКД;

Орехово-Зуевском округе — 1 МКД;

Коломна — 1 МКД.

Постановка на кадастровый учет дает возможность зарегистрировать право собственности на жилье, получить регистрацию по месту жительства, записать детей в детские сады и школы, прикрепиться к поликлинике и осуществлять другие юридические действия.

Строительство многоквартирных домов в Подмосковье ведется в рамках комплексного развития территорий. Это позволяет: обеспечить граждан новым комфортным жильем и улучшить жилищные условия, обновить социальную инфраструктуру, благоустроить территорию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.