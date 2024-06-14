В Подмосковье подать уведомление о сносе здания онлайн стало проще

На региональном портале оптимизирована услуга «Подача уведомлений о начале сноса объекта и о завершении сноса». Срок ее предоставления и список необходимых документов сократились почти в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«Теперь услуга предоставляется в течение четырех рабочих дней вместо семи, а список необходимых документов сокращен с одиннадцати до шести. Также в онлайн-форме появились два «умных» сервиса. Один по указанному в онлайн-форме кадастровому номеру земельного участка автоматически заполняет адрес сносимого объекта, второй — проверяет наличие на нем обременений», — прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Уведомление о планируемом сносе объекта необходимо направлять не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала выполнения работ. Уведомлять о завершении сноса следует в течение 7 рабочих дней после завершения работ.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Воспользоваться ею может застройщик — физическое или юридическое лицо, а также технический заказчик, планирующий осуществить снос объекта капитального строительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.