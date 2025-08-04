В Подмосковье подали 1,5 тыс согласований строительства в приаэродромной зоне

С начала года электронной услугой «Согласование строительства в приаэродромных территориях госаэродромов» на региональном портале воспользовались порядка 1,5 тыс. раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Подать заявление могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые нуждаются в согласовании строительства в пределах границ зон аэродромов Клин, Кубинка, Ступино и Чкаловский. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. Результат поступит в личный кабинет заявителя. Для ведения личного подсобного или дачного хозяйства, садоводства или индивидуального жилищного строительства такое согласование не требуется.

На портале госуслуг Московской области работает сервис, который по кадастровому номеру проверяет, попадает ли земельный участок в приаэродромную зону. Сервис доступен без авторизации на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.