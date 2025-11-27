В Подмосковье почти 50% контрольно-надзорных мероприятий проходит онлайн

В Московской области завершился профессиональный конкурс среди сотрудников контрольных и надзорных органов Подмосковья — «Высшая проба контроля». Это первая региональная площадка, предназначенная для обмена опытом по направлению контрольно-надзорной деятельности, развития профессиональных компетенций и популяризации лучших практик КНД. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

В тройку сильнейших вошли сотрудники министерства культуры и туризма, Главгосстройнадзора, а также комитета по ценам и тарифам.

Артур Гарибян, министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве отметил высокую профессиональную подготовку команд подмосковных ведомств.

«Московская область является одним из самых передовых регионов России по вопросам цифровизации контрольно-надзорной деятельности. В частности, высокими темпами внедряем современные технологии в работу Главгосстройнадзора. В настоящее время чуть менее 50% всех контрольно-надзорных мероприятий проводим дистанционно. Кроме этого, разработали технологию «невидимого» надзора за строительством объектов — облет строительной площадки квадрокоптером. Полная автоматизация процесса. Есть результат — длительность проверки подготовительного этапа уменьшилась с 10 дней до 20 минут. Это не просто технологическое нововведение — это переход к проактивному, объективному и малозатратному надзору. В 2025 году «невидимый» надзор использовался 227 раз», — добавил министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.