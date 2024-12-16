В Подмосковье переданы почти 19 га земли для развития спортивной инфраструктуры

В Подмосковье ежегодно в каждом городском округе устанавливают новые спортплощадки, приводятся в надлежащий вид уже имеющиеся. В 2024 году согласовано предоставление в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование 22 муниципальных земельных участка общей площадью порядка 19 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Земля передана под уже имеющимися спортивными объектами для их содержания и дальнейшего благоустройства, а также для строительства новых спортобъектов.

Так, учреждениям спорта городского округа Егорьевск переданы два земельных участка: Дворцу спорта «Егорьевск» — 0,18 га для устройства универсальной спортивной площадки в д. Полбино и спорткомплексу «Мещера» — 0,73 га для проведения мероприятий по благоустройству футбольного поля с естественным покрытием на ул. Фабричная в Егорьевске.

Дирекции заказчика капитального строительства согласовано предоставление земельного участка для комплексной реконструкции Клинской спортивной школы олимпийского резерва имени М. Ф. Трефилова, расположенной в городе Клин, на улице Чайковского, д. 14. В ходе работ будет произведен демонтаж нескольких блоков здания, реконструируют бассейн площадью порядка 540 квадратных метров, а также четырехэтажное административное здание. Благоустроят и прилегающую территорию с обустройством парковочных зон на 80 машиномест. Строительные работы планируется закончить в 2025 году.

МБУ ДО «Спортивная школа «Зубренок» городского округа Серпухов согласовано предоставление 4,2 га для строительства спортивных трасс. Переданные участки будут не только обустроены для проведения областных и всероссийских соревнований, но и обслуживаться круглогодично.

Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком дирекции заказчика капстроительства согласовано предоставление земельного участка площадью 2 га. Современный спортивный объект будет построен на ул. Парковая в Кашире. Площадь здания составит свыше 5 тыс. кв. метров, в составе которого предусмотрено 4 блока: блок входной группы для посетителей, ледовой арены, технической подготовки хоккеистов и помещений для обслуживания спортсменов, в том числе медицинского. Посещать ФОК смогут более 300 человек. Начало строительства запланировано уже в следующем году, сдача объекта намечена на 2026 год.

Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.