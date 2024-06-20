В Подмосковье откроют сразу несколько соцобъектов в 2024 году

В Московской области в 2024 году в рамках инвестиционной программы в жилых комплексах ГК «Гранель» планируется открыть сразу несколько соцобъектов. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

В ЖК «Бригантина» в городском округе Долгопрудный откроется третий по счету детский сад — на 135 мест. Здесь обустроят шесть групп, музыкальный и физкультурный залы, кабинеты для педагогов, пищевой и медицинский блоки. Сейчас застройщик ведет его оснащение, после чего передаст в муниципальную собственность.

Также в этом ЖК откроется новая детская поликлиника на 95 посещений в смену. Здесь разместятся кабинеты неотложной помощи, педиатра, ортопеда, офтальмолога, функциональной диагностики — ЭКГ, процедурные, прививочные помещения и др. После оснащения здания необходимым современным медоборудованием и мебелью застройщик передаст объект на баланс города.

В ЖК «Инновация» Одинцовского городского округа проводится оснащение поликлиники и стоматологии. В комплексе распахнут двери детское и взрослое отделения на 62 посещения в смену каждое. В детском отделении предусмотрены кабинеты хирурга, невропатолога, ЛОРа, офтальмолога, педиатра, гинеколога. Взрослых пациентов смогут принять акушер-гинеколог, терапевт, хирург, офтальмолог и др. Проект предусматривает и поликлинику восстановительного лечения на 62 посещения в смену. Медицинские объекты передадут в муниципальную собственность.

В Подмосковье в 2024 году планируется открыть более 60 инвестиционных социальных объектов, возведенных застройщиками за счет внебюджетных источников финансирования в рамках КРТ. Такой градостроительный подход региона дает людям возможность приобретать жилье со всей, необходимой для комфортной жизни, инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.