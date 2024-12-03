В Подмосковье оказали более 260 тыс земельных услуг в 2024 году

С начала 2024 года жителями и предпринимателями Подмосковья было отправлено 260 тыс. электронных обращений за услугами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн, это на 30 тысяч больше показателя прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Популярность онлайн-услуг и сервисов ведомства объясняется их удобством. Цифровизация госуслуг позволяет принимать документы от граждан дистанционно, информировать заявителей о статусе предоставления услуг в режиме реального времени, а средний срок предоставления услуг составляет от 24 часов до 15 рабочих дней. Работа по оптимизации услуг продолжается, в том числе автоматизируются многие процессы внутри органов государственной власти, совершенствуется межведомственное электронное взаимодействие в рамках информационных систем с профильными ведомствами, в том числе с областным Росреестром.

По-прежнему больше всего в Подмосковье пользуется спросом государственная услуга по перераспределению земельных участков, на нее подано более 63,5 тыс. заявлений. За предварительным согласованием предоставления земельных участков обратились более 55 тысяч заявителей, за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов — свыше 29,8 тыс..

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.