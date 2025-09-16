В Подмосковье оказали более 211 тыс земельных услуг с начала года

В Подмосковье за январь — август 2025 года услугами земельно-имущественного блока воспользовались свыше 211 тыс. граждан и организаций, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«С начала 2025 года жителями и предпринимателями Подмосковья было отправлено 211 155 электронных обращений за услугами в имущественно-земельной сфере в формате онлайн, это почти на 30 тыс. больше, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — сказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По-прежнему больше всего в Подмосковье пользуется спросом государственная услуга по перераспределению земельных участков, на нее подано более 48,5 тыс. заявлений. За предварительным согласованием предоставления земельных участков обратились порядка 44 тыс. заявителей, за предоставлением земли в аренду и собственность без торгов — свыше 23 тыс.

По словам главы областного имущества, в течение этого года ведется целенаправленная работа по трансформации услуг ведомства.

«Одно из нововведений, которое успешно себя зарекомендовало, — это Добробот, наш помощник в режиме онлайн уже проконсультировал сотни жителей и представителей бизнеса по земельным и имущественным вопросам. Буквально на днях заработал еще один уникальный сервис в нашей комплексной услуге по выдаче разрешения на использование земельных участков. С помощью этого сервиса можно сгенерировать схему земельного участка, заполняя электронное заявление на регпортале. Нужно просто загрузить файл с координатами границ, а сервис автогенерации сформирует схему и подгрузит в заявление. Таким образом, новый сервис позволяет не только исключить ошибки при создании схем, но и избавляет от расходов наших граждан на кадастровых инженеров», — подчеркнул министр.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.