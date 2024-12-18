В Подмосковье обсудили реализацию программы капремонта соцобъектов в 2025 году

В Московской области продолжается масштабная программа капитального ремонта объектов образования. В планах на 2025 год капремонт 136 объектов образования, культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

В среду под председательством первого заместителя министра строительного комплекса Московской области Марата Сибатулина состоялось совещание с представителями подрядных организаций по вопросу проведения капремонта объектов социальной инфраструктуры в 2025 году.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Лидия Антонова, профильные сотрудники Минстроя Подмосковья и ГКУ Московской области «Дирекция заказчика капитального строительства».

В ходе встречи заказчики и участники строительства обсудили этапы и сроки выполнения работ по проектированию и капитальному ремонту объектов образования, сроки прохождения экспертизы, применение единых стандартов по цветовым решениям и используемым материалам.

В планах на 2025 год в Московской области капитальный ремонт 136 социальных объектов. В программу следующего года вошли 56 школ, 40 детских садов, 7 колледжей, 8 объектов спорта, 20 — культуры и 5 объектов дополнительного образования.

По словам первого заместителя министра строительного комплекса Подмосковья Марата Сибатулина, все контракты заключены. На большинстве объектов подрядчики уже приступили к демонтажным работам, по остальным объектам работы начинаются в январе.

«Сроки завершения работ по школам у нас неизменны — все школы должны быть готовы к открытию после капремонта к началу нового учебного года в 2025 году», — отметил он.

В ходе совещания подрядчики задавали интересующие их вопросы и получили развернутые на них ответы. Следующая встреча с ними состоится в марте 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.