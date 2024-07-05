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В Подмосковье объявлен конкурс по сносу расселенных аварийных объектов

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по сносу и демонтажу объектов капитального строительства, сносу расселенных аварийных объектов (многоквартирных домов) в Богородском городском округе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме. Объекты расположены по адресам: г. Ногинск, ул. Молодежная, 3; г. Ногинск, ул. Молодежная, 11; г. Ногинск, ул. Молодежная, 13; г. Ногинск, ул. Молодежная, 15.

Работы выполняются в рамках муниципального мероприятия по ликвидации аварийных объектов на территории городского округа и осуществляются за счет средств бюджета Богородского городского округа.

«Выполнение работ планируется завершить до конца 2024 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.